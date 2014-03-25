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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 08:54 BJT

《汇市简讯》美元/坡元遭受卖压跌破1.2700，澳元飙升

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* 美元/新加坡元遭遇强劲卖压，澳元飙升

* 杠杆和基金抛售打压美元/坡元跌破1.2700

* 短线支撑在1.2662，为1.2580-1.2794的61.8%技术回档位

* 美元/坡元最新报1.2679-1.2682，迄今交投在1.2675-1.2715区间 (完)

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