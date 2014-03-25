《美国上市公司业绩公布日程表》--3月25日至4月1日

日本个股：日本邮政正考虑是否减记澳洲Toll Holdings资产
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
汤森路透3月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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25 Mar BMO Q1 2014 Carnival Corp. & plc -0.08 16 0.08
25 Mar BMO Q1 2014 McCormick & Company, Inc. 0.58 12 0.57
25 Mar AMC Q4 2013 PVH Corp. 1.42 21 1.60
25 Mar BMO Q2 2014 Walgreen Co 0.92 20 0.96
26 Mar AMC Q3 2014 Paychex 0.42 20 0.40
27 Mar BMO Q2 2014 埃森哲(Accenture) 1.04 19 1.00
27 Mar BMO Q4 2013 Gamestop Corp. 1.93 21 2.16
27 Mar AMC Q4 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.37 31 0.36
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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