芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，天气干燥带来支撑

最近一周美国大平原地区的小麦生长状况恶化，因土壤干旱，而短期内几无缓解迹象。

美国农业部下属国家农业统计局周一公布周报称，截止3月23日当周，堪萨斯州小麦的优良率为33%，低于前一周的34%。

美国农业部周一表示，一周大豆出口检验量为73.2132万吨，预估为77-92.5万吨。玉米出口检验量为114.3万吨，高于预估的85-100万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 715.25 0.75 +0.10% +3.17% 644.23 69

CBOT玉米 489.25 -0.75 -0.15% +2.14% 471.98 63

CBOT大豆 1422.75 -2.75 -0.19% +0.99% 1391.30 57

CBOT稻米 $15.47 -$0.05 -0.35% +0.26% $15.63 59

美国原油 $99.33 -$0.27 -0.27% -0.13% $101.00 46

汇率

欧元/美元 $1.384 $0.000 -0.02% +0.32%

美元/澳元 0.915 0.002 +0.22% +0.80%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/王翔琼；审校 李爽/许娜)