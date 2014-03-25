中国政策：国务院多管齐下支持企业兼并重组，推行并联式审批

路透北京3月25日 - 中国国务院最新发布关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见称，将推行并联式审批，避免互为前置条件。上市公司发行股份实施兼并事项，不设发行数量下限，兼并非关联企业不强制要求作出业绩承诺；同时改革上市公司兼并重组股份定价机制，增加定价弹性。

刊登在中国政府网的该意见，对完善企业兼并重组机制，优化相关政策环境，明确重组成效三大目标进行了原则性的政策安排。

“兼并重组是化解产能严重过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要途径。近年来中国企业兼并重组但仍面临体制机制不完善、跨地区跨所有制兼并重组困难等问题。”文件称。

意见提出，实行上市公司并购重组分类审核，对符合条件的企业兼并重组实行快速审核或豁免审核；并取消上市公司重大资产购买、出售、置换行为审批（构成借壳上市的除外），对上市公司要约收购义务豁免的部分情形取消审批等。 同时，引导商业银行在风险可控的前提下积极稳妥开展并购贷款业务。符合条件的企业可以通过发行股票、企业债券、非金融企业债务融资工具、可转换债券等方式融资。

意见表示，允许符合条件的企业发行优先股、定向发行可转换债券作为兼并重组支付方式，研究推进定向权证等作为支付方式。鼓励证券公司开展兼并重组融资业务，各类财务投资主体可以通过设立股权投资基金、创业投资基金、产业投资基金、并购基金等形式参与兼并重组。

此外，非上市公众公司兼并重组，不实施全面要约收购制度，并允许实行股份协商定价。与此同时，将放宽民营资本市场准入，向民营资本开放非明确禁止进入的行业和领域。 意见还指出，将修订完善兼并重组企业所得税特殊性税务处理的政策，降低收购股权（资产）占被收购企业全部股权（资产）的比例限制，扩大特殊性税务处理政策的适用范围；抓紧研究完善和落实增值税、营业税等政策。（完）

参看文件全文，请点选中国政府网 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)