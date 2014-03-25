港报财经评论：市场风格不变中资股难向上--信报3月25日

市场风格不变中资股难向上/ 习广思

对于企业烂债违约，人行终于开腔。人行副行长潘功胜说，要强化金融市场纪律及自我约束，在防范系统性风险前提下，让一些违约事件顺应市场力量而自然发生。两个关键字是“市场力量”、“自然发生”，这正与市场人士的分析吻合，烂债违约由政府默许下发生，目的是要提高市场化，把不正常的事情拨乱反正。在不触及底线及不影响经济增长的前提下，烂债违约事件将持续，第二季更是高峰期。中资股昨天带动港股反弹，恒指上升409点，收报21,846点；大市成交额745亿港元，这是近期难得一见的反弹，有成交配合之余，亦有许多因素，一来国企指数超卖反弹而走势较强，二来恒指跌至2月初低位出现技术性反弹，三来残股中移动 由谷底反弹4%，四来股市正值季度结。

和黄 股价昨天不升反跌，且是大跌，大行解释是屈臣氏估值低过预期。和黄出售屈臣氏部分股权，据霍大班说法，以2013年度计，今次成交价相当于22倍市盈率。和黄这次交易的作价算是适中，那为何大行反应如此大？甲行唱淡的理由是，和黄股价在过去12个月升了30%，短期料有回吐。乙行认为，和黄股价短期欠催化剂。丙行说和黄派息有惊喜，但仍感到失望云云。这是否各大行的变脸工夫，但一批衍生工具的投资者可能输得更惨。大市以炒反弹及挟淡仓为主，而业绩因素更惹人关注。酷派 股价在业绩公布后连跌2日，承受不了一丝失望；石药 盈利低于预期，股价跌近10%；海隆 绩后股价大跌19%。业绩期惊喜不多，反而不乏惊吓，部分公司股价在绩后急挫，多数是反映基金“换马”及短期的资金轮动。

中资股连续大幅反弹2天，最微妙之处是汇丰中国3月PMI跌至48.1，是8个月低位，但股市没有下跌，反而憧憬中国再推刺激政策来救市。不论等救旧思维是否奏效，但这似乎已是市场对中国股份的最后一丝希望，何况近日中国多项动作未免予人有类似想法。上周中国内地重启内房股再融资，以及优先股方案，都令市场觉得中国打算出手“托底”之感。不过，类似资本市场新政是否足以成为gamechanger？现阶段股市期待中国改革经济及国企的决心，只不过在稳增定的前提下，中国改革注定只能缓慢前进，不能急进。说到底，改革所触及的利益团体实在太多了。

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日央行不容日圆再升/ 苏子

昨天欧洲市早段欧罗兑美元一度升回20天SMA阻力以上，但可惜未能企稳之上，高位仅见1.3827美元便乏力再升。随后欧罗区公布的3月份制造业PMI指数初值自53.2下调至53，服务业PMI指数亦自52.6下调至52.4，故较差的数据使乏力再升的欧罗兑美元迅即回落至1.376美元水准附近才能回稳过来。留意早前欧罗兑美元一直对较差的经济数据反应较冷淡，即使汇价下跌，但很快便可以止跌回升，出现应跌不跌的异常走势；因此，若是次数据能令欧罗兑美元成功回复正常的下跌走势，即市场重拾兴趣正路地利用较差的欧罗区经济数据造淡欧罗，相信欧罗兑美元已可以成功扭转早前的强势，稍后可望在跌破50天SMA支持收市后，出现较明显的跌势。

留意稍后欧罗兑美元一旦失守50天SMA支援后，若能在即市里迅即跌破上月27日的1.364美元低位，由于此低位正处于去年7月的1.2753美元低位向上延伸的上升支持线附近，故届时在技术上已出现多重突破下，切忌入市博反弹，反而更应采取顺势沽出的策略，博汇价可以进一步下试至200天SMA支援。昨天日本央行副总裁岩田规久男表示，日圆升值的效应是日本通缩负面因素之一，并会伤害日本的出口；他补充指出，日圆升值的幅度不应影响到就业及产出，所以一旦出现此情况，便应采取行动阻止。言论反映日本央行不会容忍日圆再次大幅上升，因此，稍后大家若看见日圆是因为避险情绪上升及利差交易拆仓而明显走高的话，可以伺机入市抛售日圆。

目前美元兑日圆的关键阻力位为1月10日的105.36日圆高位及本月7日的103.76日圆高位所形成的下降阻力线阻力，此阻力亦与20天保历加通道的103.45日圆顶部阻力相若。因此，稍后美元兑日圆若能以大阳烛升越此关键阻力，预料随后将以单边市形式朝着今年1月的105.44日圆高位迈进。短线而言，只要美元兑日圆稳守在101.2日圆支援以上，宜采逢低买入的策略。

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