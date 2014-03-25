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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 09:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月25日

**上海证券报**

--国资改革顶层设计敲定之后，央企及地方国资奋楫争先，除了中石油、中海油之外，宝钢集团、中航科工集团、中国海运集团、大唐集团等多家央企在近期相继成立了深化改革领导小组，积极推进改革事宜。

--文化部、中国人民银行、财政部将于今日出台《关于深入推进文化金融合作的意见》，并在无锡召开全国首届全国文化金融合作会议，从地方文化部门、金融部门、地方政府、保险行业等多角度深度解析《意见》。

--天津市人民政府发布《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》，敲定了2014年至2017年天津国资改革的路线图，其中明确，到2017年底，重点集团至少拥有1家上市公司，经营性国有资产证券化率达到40%。

**证券时报**

--据了解，目前已获取公募资格的券商采用两种架构，要么成立资产管理子公司进行申请，要么设立公司一级部门，两种组织架构各有优劣。

**21世纪经济报 道**

--山西最大民营钢铁企业海鑫钢铁的多位员工证实，海鑫钢铁确实已经全面停产。该公司近期陷入巨额债务缺口和银行抽贷传闻。

--针对四大行下调快捷支付限额的问题，工商银行相关部门负责人指出，快捷支付限额管理与余额宝之间没有任何直接的因果联系。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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