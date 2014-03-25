港报财经评论：和黄中石化，中线仍看好--经济日报3月25日

和黄中石化，中线仍看好/ 林瑞芬

今周港股进入结算周，乐见市况稍定，但稳定日子可过多时难说准。国指昨抢升2.84%至9,694；恒指升1.91%至21,846；大市成交额745亿港元。汇丰中国PMI差过市场预期，中国内地经济仍缺乏动力，但中国内地又出招救内银股，推优先股试点以增厚其资本，内银股股价又垫底，建行 及工行 昨分别急升3.2%及2.9%。港股总算暂时止住跌势，重夺21,500，企楼上，向上挑战22,000，预期中、港股市的反弹空间暂还时有限度，恒指支持21,000点忌失。

和黄 上周五闪电出售屈臣氏24.95%股权予淡马锡，套现又派特别股息，原来市场未必受，股价昨回挫5.0%至101.6港元。回挫最主要原因是之前建基分拆之后或望和黄更积极并购以加快盈利的增长，但在公布将派发出售之70%作特别股息之下，市场顿感失落。大摩最为悲观，认为此次出售价较预期为低，未来分拆的可能延迟，以及派发特别股息的举动将大减未来作并购增加利润的憧憬，而因出售股权后入帐方式的改变将摊薄每股盈利，有机会令之前将每股盈利由5.3港元翻一番至2015年的10.6港元目标失落，该行把和黄的投资评级降至“与大市同步”，目标价由116港元降至108港元。瑞银及瑞信也分别调低和黄的目标价，瑞银由125港元调降至115港元，瑞信由145港元调降至137港元。

不过，摩通及高盛就维持和黄目标价及评级，目标价分别看133港元及128港元，认为此次派发特别股息也有正面的资讯，主要反映和黄对自己未来的现金流抱有信心。和黄未来还有机会于其他业务的收益增长，来填补此次出售股权所产生的摊薄效应，未来和黄还可能透过资产的买卖实现价值的释放。无疑市场就是市场，行情体现短期买卖人士的主流思想，和黄昨日股价下挫，反映市场倾向大摩睇法。然而，这是否一定对，就要看时间证明。李嘉诚掌握国际经济多年，当有一定的视野，今次出售价是否平了，不宜太快下定论。今日的平价，可能是明日的贵价，面对俄罗斯与欧美的紧张困局、美国收水的不明朗因素，以至中国经济在转型路上的变幻莫测，是次和黄及早锁定收入，也是无可厚非。

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6厘息始吸引，宁沪候低买/ 余少文

国企指数下一目标9,800点和10,200点，如缺乏消息配合，小心先调整；至于江苏宁沪高速公路 去年业绩好过预期，但股价要跌至8.3港元，预测息率才有6厘。中国内地股市续反弹，带动国指升破下降轨，全日升267点或2.8%，收9,694点，成交183亿港元，63%主板H股随大市升，红筹指数升70点或1.8%，收4,044点，成交61亿港元；大市继续由早前被抛售的内银和内房股所带动。

虽然国指升破下降轨，但50天平均线是过去3个月调整的主要阻力位，加上指数2月反弹高见10,197点便回落，会是下一个主要阻力。尤其指数由去年底高位11,638点跌至上周低位9,159点，以0.382倍反弹为10,106点，略低于10,200点阻力位；如反弹0.5倍为10,399点，高于100天和250天平均线；如反弹0.618倍则为10,691点，会是最后阻力位。但只要升越100天线及企稳，投资者情绪已会有显着改善。至于浙江沪杭甬 6厘息吸引，宁沪昨日收8.91港元，股价如回落至8.3港元以下，今年预测息率也可升至6厘，保守而言，其股价调整至7.2港元或以下更为吸引。虽然宁沪去年收入下跌2%至76亿人民币，但营业成本下跌8.9%至37亿人民币，营业总成本减少8.5%至44亿人民币，全年盈利因而上升16%至27亿人民币，高于市场预期，每股盈利0.538人民币，末期息每股0.38人民币，以昨日收市价计算，息率5.4厘。

宁沪去年收入下跌，除了节假日小型客车免费通行和鲜活农产品绿色通道免费政策，令去年收入减少2亿人民币，也因为房地产收入减少75%至7,520万人民币。展望今年，集团料房地产今年有5亿人民币收入；去年免通行费政策下，通行费收入仍有5%增长至53亿人民币；尽管中国内地经济放缓，但中国社科院早前发布的《十二五中期中国省域经济综合竞争力发展报告》蓝皮书中，将江苏省的综合竞争力在31个省级行政区排第一，反映区内车流量有上升潜力。宁沪去年第4季盈利上升19%至5.5亿人民币，高盛指第4季通行费收入升11%，同期车流量增长仅9%，反映上海至南京线出现复苏，尤其大型车辆增长。不过，宁沪今年业绩目标是收入超过83亿人民币，经营成本少于50亿人民币，税后净利多于25亿人民币，税后净利会较去年27.8亿人民币为少，反映集团对今年业绩保守。

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