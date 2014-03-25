港报社评：温和民主派需要强身健体--星岛日报3月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
南区区议会海怡西议席补选，民主党承认惨败，3个候选人中得票最少。当中人民力量得票超过民主党，比新民党胜出选举，对民主党的震撼更大。
2012年区议会选举，这区议席由当时的民主党员冯炜光以1900多票夺得。后来冯炜光退党，再加入政府而辞去议席。民主党为了在今次补选保住议席，派出立法会议员单仲偕这一资深重量级人物参选。
相比之下，新民党派出的陈家佩名不见经传，而代表人民力量出选的袁弥明，最容易令人记得的是前港姐入围五甲的身分，而不是甚么公职。
3人中以单仲偕落区最少，他解释是立法会工作较忙。这是合理的辩解，却不是选民乐意听到的辩解，原因是印证了选民对他万一当选后，分身不暇难以兼顾地区事务的忧虑。
新民党陈家佩一句「我愿意」的竞选口号，连人都搬去海怡半岛居住，成功承继了其他党员的地区工作努力成果，所得票数比2个对手的总和还要多19票，胜出应属意料之内。
出乎意料的是人民力量袁弥明以1082票，成功撬去民主党数百张选票。人力在区内没有甚么工作表现。袁弥明昨日总结战绩，标签为「进步民主派」战胜「投降温和民主派」，流诸简单化，但也点出温和民主路綫的困局。
香港需要理性温和路綫塑造民主出路。相对于温和建制派，温和民主派却予人优柔寡断，气虚体弱、委曲求全的形象，导致支持者分别向温和建制派和激进民主派流失，这并非民主之福，需要有关方面深切检讨。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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