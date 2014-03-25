港报社评：增加廉价居屋，重建置业阶梯--文汇报3月25日

房委会资助房屋小组委员会昨日通过在6月推售新一期居屋，包括大屿山大澳天利苑85个单位，和天水围天颂苑1个收回单位。当中天利苑是由公屋龙田邨改建，全部的面积约44至45平方米，售价由64万元至89万元不等。香港年轻人对100万元以下居屋的需求殷切，进一步增加中小型单位居屋供应量，可满足年轻人的置业梦想，同时可重建置业阶梯，避免部分市民因无法置业导致的社会分化，达至稳定社会的作用。

据了解，面对年轻人「上车」需求急切，顾及他们的供楼能力，港府正研究进一步增加居屋供应量，包括兴建更多售价百余万的小型居屋单位，甚至让正在轮候公屋的年轻人亦有机会「转队」，减低社会对公屋的需求。

进一步增加居屋的供应量有两个办法。较为直接的，是将一些原拟兴建公屋的地盘转作发展居屋，以提升居屋在公营房屋中所占的比例。另一个方案，是将未来10年供应的居屋单位尽量「切细」，透过供应中小型单位为主，增加可建居屋的数量。近年香港住户的平均人数已降至2.9，足见细家庭愈来愈多，房协曾就绿悠雅苑的申请情况进行分析，发现单身人士的住屋需求甚为殷切，因而增加中小型廉价居屋供应，有利于重建置业阶梯。

当前房屋问题严峻。重建置业阶梯，让具拚劲努力「上爬」的年轻人，从正在轮候公屋转为购置政府兴建较市场售价低廉的居屋，作为「上车」置业踏脚石，然后再靠实力，购置由市场定价的私人楼宇，这对促进社会和谐有积极意义。

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