港报社评：服贸协议掀起波涛，马英九陷政治危机--明报3月25日

台湾学生占领立法院，反对《两岸服务贸易协议》，事态至今一星期仍未见解决迹象，对于民望持续低迷的总统马英九及国民党政府，宛如雪上加霜，事态会否尽快解决，不致因为延宕日久演变为宪政危机，是现阶段要关注的发展；另外，今次事态对国民党甚为不利，今年底的「七合一」选举和后年的总统选举，国民党选情更难以乐观，若民进党再度执政，则两岸关系会出现什么状况，成为悬念。

当局在处理服贸协议的做法，值得商榷。

（1）不乏专家学者都指出，服贸协议对台湾有利，而且是大陆向台湾让利，这是不持偏见的认知，可惜台湾当局未打好这场舆论战，未能「消毒」和消除民衆疑虑。

（2）国民党意图利用在立法院的议席优势，强行以打包方式通过整份协议。这个「剪布」举措，在一些人先入为主之下，更认为服贸协议有不可告人之处。

台湾学生抗争，折射出台湾民衆对与大陆在经济领域融合的忧疑，所以，台湾当局要做更多工夫，使民衆知道服贸协议如何有利于台湾和民衆如何受惠。

马英九的政绩并无太多亮点，与大陆保持良性互动，是他经常自诩的成就，只是因为这样，他也被民进党和一些人攻击为「卖台」，今次就程序公义而引发轩然大波，正是包括学生对台湾当局这方面的疑虑。

马英九民望本已低趋，加上这次事件，今年底的「七合一」选举和后年的总统换届选举，国民党的选情难以乐观。若民进党再度执政，则牵动的不单是岛内政治生态，与大陆的互动和关系，更关乎地区稳定与安全。

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