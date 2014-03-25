港报社评：太阳花运动火爆，马英九管治陷危机--信报3月25日

台湾学生和民众反《两岸服务贸易协议》占据立法院，部分激进成员夜闯行政院大楼，警方昨日凌晨清场。这场由「反服贸」引发的「太阳花学运」，令台湾朝野震荡、政府政务瘫痪，社会秩序的稳定机制受到威胁，倘若马英九政府未能尽快协商化解冲突，抚平民愤，令人担心会造成一发不可收拾的宪政危机。

民众担心日后工作机会、投资机会以至个人权益会受损，当中的确对《协议》内容有误解成分，但无可否认，在资源有限的自然制约下，开放的分配系统必然造成竞争大增、平等公平分配的原则亦无从实现，因而也不能怪责「反服贸」的群众失去理智，只能够说，马英九政府缺乏政策解释的能力，误判民情，令形势愈演愈糟。

再从台湾「民主化」的角度看今次事件，过去，台湾由威权统治转型到「两党轮替」的宪政民主，成果体现在积极找出了一个限制政府权力的制度。

尽管今次学生以「公民抗命」形式占据立法院，但学生反对政府黑箱作业，把《协议》全案直接送院会二读，首先破坏法律的程序公义，运动的目标和诉求，严格来说，并没有损害台湾已经建立限制国家权力的宪政民主基调，反而有助民众思考未来的民主发展路向。

面对社会进一步分裂的潜在危机，马英九政府看来需要认真倾听民意，抚平民愤，把《协议》发还委员会重新逐修审订，以释民众疑虑。若处理失当，不仅有可能引发宪政民主危机；也会冲击两岸关系。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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