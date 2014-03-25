港报社评：“恐中”拖垮台湾，港须引以为监--经济日报3月25日

台湾的两岸服贸争议酿流血冲突，事件见明显政治斧凿，绿营利用民众恐中情绪图拉倒马英九，终令各方皆输。香港须以台为监，尤其泛民应跨越恐中陷阱，免政改僵局成台湾翻版。

服贸争议事件背后，见明显的政治操作痕迹。民进党与绿营学者，一再夸大服贸的负面冲击。且在民进党推波助澜下，示威学生不断改变叫价，从最初要求服贸只要在立法院逐项审议，进而要求服贸必须全撤。

民进党此举，显然不希望占领立法院风波落幕，而要利用台湾民众的恐中情绪，令服贸争议走入死局，以拉倒两岸合作、打击马英九政府，为今年底的地方选举赢更多筹码，为2016年重夺政权铺路。

港人固担心台湾服贸争议能否和平结束，更忧香港会否「台湾化」。皆因今次台湾流血冲突的土壤，和香港现况极相似。

要避免政改走向如台湾般的死胡同，中央固应谅解港人对公平、公正的普选有极高期望，在政改问题上要保留弹性。惟更关键的，是泛民主派会否落入恐中陷阱，令政改触礁。

此因泛民温和派虽期望和中央谈判，却在恐中心态下，惧怕和中央沟通会得失支持者，流失选票；至于泛民激进派更排斥和中央对话，只图逼中央单方面让步，否则宁为玉碎，将以占中、占立法会和中央对撼。此恐将香港推向台湾化，诉诸暴力硬碰，而非理性对话求同存异、谋取共识。

做泛民温和派应拿出勇气和中央对话，向中央反映港人的普选诉求；港人更必须多发声，鼓励各方就政改问题理性讨论，让温和声音能主导政改讨论，以跨越恐中陷阱，为香港政改困局打开出路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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