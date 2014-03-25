全球贸易：全球最大肉类包装商JBS称中国食品进口需求将持续强劲

路透圣保罗3月24日 - 全球最大肉类包装商JBS SA 董事会主席Joesley Batista称，该公司预计尽管中国经济成长放缓，但食品进口需求将持续强劲，该公司2014年向中国销售将增长20%。

他周一向记者表示，该公司2013年对中国销售额共计近20亿美元。

“中国正在经历的这种经济放缓，有时候会首先影响建筑业和基础设施业，”他称，“在食品领域，我们要说的是中国的社会包容性，它正在取得大量进步。”

JBS通过在美国和澳洲的子公司向中国销售牛肉。因担心疯牛病，中国2012年停止从巴西进口牛肉，但由于蛋白质需求上升，中国有望很快恢复进口。

该公司还从巴西、美国和澳洲向中国出口猪肉和鸡肉。