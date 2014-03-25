全球贸易：全球最大肉类包装商JBS称中国食品进口需求将持续强劲

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透圣保罗3月24日 - 全球最大肉类包装商JBS SA 董事会主席Joesley Batista称，该公司预计尽管中国经济成长放缓，但食品进口需求将持续强劲，该公司2014年向中国销售将增长20%。
他周一向记者表示，该公司2013年对中国销售额共计近20亿美元。
“中国正在经历的这种经济放缓，有时候会首先影响建筑业和基础设施业，”他称，“在食品领域，我们要说的是中国的社会包容性，它正在取得大量进步。”
JBS通过在美国和澳洲的子公司向中国销售牛肉。因担心疯牛病，中国2012年停止从巴西进口牛肉，但由于蛋白质需求上升，中国有望很快恢复进口。
该公司还从巴西、美国和澳洲向中国出口猪肉和鸡肉。
JBS将在周一稍晚公布2013年第四季获利。路透调查的五位分析师预估中值显示，该公司料获利3.74亿雷亚尔(1.612亿美元)，受助于南美牛肉需求旺盛。(完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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