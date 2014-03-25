欧洲个股：RBS就出售美国零售业务Citizens与三井住友初步协商--WSJ

路透伦敦3月24日 - 华尔街日报(WSJ)周一援引消息人士的话报导，苏格兰皇家银行(RBS) 与三井住友金融集团 初步协商出售旗下美国零售业务Citizens一事。

华尔街日报称，三井住友金融集团和RBS之间的协商还处在初步的非正式阶段，或许不会取得进展。报导还称，一些人评估该交易完成的可能性不到50%。英国政府持有RBS的81%股权。

RBS去年11月表示，将加快Citizens在纽约的上市计划，争取在2014年下半年启动该进程，并到2016年底完全出售该业务。

RBS周一称该计划仍未变，但拒绝置评其是否已与三井住友金融集团进行协商。RBS执行长Ross McEwan此前表示，尽管该银行计划上市Citizens，但对潜在买家的接洽仍持开放态度。