欧洲个股：RBS就出售美国零售业务Citizens与三井住友初步协商--WSJ

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透伦敦3月24日 - 华尔街日报(WSJ)周一援引消息人士的话报导，苏格兰皇家银行(RBS) 与三井住友金融集团 初步协商出售旗下美国零售业务Citizens一事。
华尔街日报称，三井住友金融集团和RBS之间的协商还处在初步的非正式阶段，或许不会取得进展。报导还称，一些人评估该交易完成的可能性不到50%。英国政府持有RBS的81%股权。
RBS去年11月表示，将加快Citizens在纽约的上市计划，争取在2014年下半年启动该进程，并到2016年底完全出售该业务。
RBS周一称该计划仍未变，但拒绝置评其是否已与三井住友金融集团进行协商。RBS执行长Ross McEwan此前表示，尽管该银行计划上市Citizens，但对潜在买家的接洽仍持开放态度。
三井住友金融集团拒绝置评。(完) (编译 李爽 审校 王翔琼/郑茵)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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