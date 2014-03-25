金砖国家：3月24日股汇市收盘纵览

路透3月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月24日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报953.90点。

中国股市：沪综指收升至近三周新高，京津冀一体化消息提振地产板块上扬

中国汇市：人民币即期大幅收升0.58%，创近30个月单日最大升幅

香港股市：恒生国企指数触及两周高位，受中国政府刺激政策预期带动

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拉美股市：多数上涨，因市场臆测中国将推出新刺激举措，以应对今年第一季较预期疲弱的制造业表现。MSCI明晟拉美指数 上扬0.6%，延续上周5.5%的涨势。巴西股市Bovespa指数 跳涨1.29%，受银行股推升。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，因预期中国将出台刺激举措

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南非股市：收高，中止此前两个交易日的跌势，受非洲最大媒体及电子商务集团Naspers 连跌数日后反弹的带动。指标Top-40绩优股指数 收高0.82%至42,226.83点。综合指数 涨0.79%，报46,875.37点。

南非汇市：兰特兑美元呈现区间波动，关注本周南非央行货币政策决定

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印度股市：跳升近1.5%至纪录新高，因ICICI Bank等银行股扩大近日受强劲海外资金流动提振的涨势。BSE指数 收高1.38%至22,055.48点，盘中触及22,074.34点的纪录新高。NSE指数 升1.36%报6,583.50点，盘中亦触及6,591.50点的纪录高位。

印度汇市：印度卢比兑美元创近八个月收盘高位，因外资持续流入将股市推上新高；不过油企美元买需强劲可能限制卢比进一步涨势。卢比兑美元 收在60.77/78，为8月1日以来最强收盘汇价；盘中高见60.6450，为3月11日以来最高水准。上周五收报60.8950/9050。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,136.210点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.65%，至618.33点。