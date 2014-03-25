欧元区金融：欧元区银行加紧出售2.4万亿欧元的非核心贷款

路透伦敦3月25日 - 在欧洲银行业加快出售2.4兆(万亿)欧元(合3.3万亿美元)的“非核心”贷款之际，今年料将出售创纪录800亿欧元不再是主营业务的贷款。

普华永道(罗兵咸永道会计师事务所，PwC)周二估计，欧洲各银行今年将出售的非核心资产规模将较2013年售出的640亿欧元高出25%；2013年售出的非核心资规模则较2012年高出40%。

该会计师事务所称，今年迄今已售出300亿欧元贷款，或正在收尾过程中。

普华永道合伙人Richard Thompson称，“至少未来五年银行业将继续进行重组，重组活动可能将由欧元区范围的资产质量评估和正在进行的压力测试结果所带动。”

英国、爱尔兰、德国、西班牙等国银行持续出售商业地产贷款、信用卡业务，或是对船运业的专门贷款。监管机构目前也在评估欧元区银行业所持有的资产，促使一些银行加快出售。

Thompson称，2013年私募股权和对冲基金最为积极地买入这些非核心资产，今年这种趋势料将持续，因他们有可供投资的资金，而且能够在债市获得融资。

普华永道称，去年英国银行业出售了235亿欧元非核心贷款，高于欧元区任何一个国家，莱斯银行集团 在这方面居领先地位。

已售出资产中有180亿欧元的商业地产贷款，英国和德国银行业在此居功至伟。其次是150亿欧元的无担保零售贷款，主要是英国和西班牙银行业出售活动增加。(完)