欧元区金融：欧元区银行加紧出售2.4万亿欧元的非核心贷款

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透伦敦3月25日 - 在欧洲银行业加快出售2.4兆(万亿)欧元(合3.3万亿美元)的“非核心”贷款之际，今年料将出售创纪录800亿欧元不再是主营业务的贷款。
普华永道(罗兵咸永道会计师事务所，PwC)周二估计，欧洲各银行今年将出售的非核心资产规模将较2013年售出的640亿欧元高出25%；2013年售出的非核心资规模则较2012年高出40%。
该会计师事务所称，今年迄今已售出300亿欧元贷款，或正在收尾过程中。
普华永道合伙人Richard Thompson称，“至少未来五年银行业将继续进行重组，重组活动可能将由欧元区范围的资产质量评估和正在进行的压力测试结果所带动。”
英国、爱尔兰、德国、西班牙等国银行持续出售商业地产贷款、信用卡业务，或是对船运业的专门贷款。监管机构目前也在评估欧元区银行业所持有的资产，促使一些银行加快出售。
Thompson称，2013年私募股权和对冲基金最为积极地买入这些非核心资产，今年这种趋势料将持续，因他们有可供投资的资金，而且能够在债市获得融资。
普华永道称，去年英国银行业出售了235亿欧元非核心贷款，高于欧元区任何一个国家，莱斯银行集团 在这方面居领先地位。
已售出资产中有180亿欧元的商业地产贷款，英国和德国银行业在此居功至伟。其次是150亿欧元的无担保零售贷款，主要是英国和西班牙银行业出售活动增加。(完)
(编译 于春红; 审校 王冠中)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5