加拿大金融：央行称正收紧规定以确保指标利率不受操纵

路透多伦多3月24日 - 加拿大央行副总裁连恩(Tim Lane)周一表示，加拿大的金融指标没有像伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)那样受到操纵，且该国正收紧规定以期能确保此事绝不会发生。

“无论是一公升酒、一磅黄油，还是一项利率指标，都应该亳无疑问地精确并公平的衡量商业和金融交易，”他在一份准备好的演说稿中表示。

在加拿大相当于Libor的是加拿大同业拆息利率(CDOR)，连恩表示，由于CDOR有特别的属性，因此较不容易发生Libor所遭遇的问题。

尽管如此，加拿大央行还是代表该国各金融当局，与业界商讨是否需要对CDOR进行更多正式监管。