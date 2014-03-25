加拿大金融：央行称正收紧规定以确保指标利率不受操纵

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
路透多伦多3月24日 - 加拿大央行副总裁连恩(Tim Lane)周一表示，加拿大的金融指标没有像伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)那样受到操纵，且该国正收紧规定以期能确保此事绝不会发生。
“无论是一公升酒、一磅黄油，还是一项利率指标，都应该亳无疑问地精确并公平的衡量商业和金融交易，”他在一份准备好的演说稿中表示。
在加拿大相当于Libor的是加拿大同业拆息利率(CDOR)，连恩表示，由于CDOR有特别的属性，因此较不容易发生Libor所遭遇的问题。
尽管如此，加拿大央行还是代表该国各金融当局，与业界商讨是否需要对CDOR进行更多正式监管。
他并指出，金融机构监督局(OSFI)1月宣布将承担监督CDOR的工作，联邦政府则在预算报告中宣布其将在银行法中纳入制定规章的权责，以监管银行对金融指标利率的估计数据。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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