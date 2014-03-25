新债招标：中国国开行一及三年增发债收益率基本符合预期，五年略高

路透上海3月25日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的五期固息债，一年和三年期品种中标收益率分别为4.7377%和5.2053%，均接近此前4.75%和5.21%的市场预测均值。

同时招标的五年期增发债中标收益率为5.4171%，略高于此前5.37%的预测均值。

此外，三年期增发债的边际中标收益率为5.2252%；一、三、五年增发债的投标倍数分别为2.73倍、2.68倍和1.69倍。

国开行另外两期七年和10年增发债将于北京时间11:10结束，市场收益率预测均值相应为5.54%和5.59%。

今日招标新债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1年：50亿元

7年：70亿元

3/5/10年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月25日9:30-10:30

7/10年：3月25日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月1日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1/5/10年：3月26日-4月1日

3/7年：3月31日-4月1日

上市日 1年：4月3日

3/5/7/10年：4月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权)

3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%

(加权) (加权)

3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%

(加权) (加权)

3/18增发中标收益率 4.5519% 5.1232% 5.2986% 5.4806% 5.5304%