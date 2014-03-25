新债招标：中国国开行一及三年增发债收益率基本符合预期，五年略高

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透上海3月25日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的五期固息债，一年和三年期品种中标收益率分别为4.7377%和5.2053%，均接近此前4.75%和5.21%的市场预测均值。
同时招标的五年期增发债中标收益率为5.4171%，略高于此前5.37%的预测均值。
此外，三年期增发债的边际中标收益率为5.2252%；一、三、五年增发债的投标倍数分别为2.73倍、2.68倍和1.69倍。
国开行另外两期七年和10年增发债将于北京时间11:10结束，市场收益率预测均值相应为5.54%和5.59%。
今日招标新债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1年：50亿元
7年：70亿元
3/5/10年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月25日9:30-10:30
7/10年：3月25日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月1日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 1/5/10年：3月26日-4月1日
3/7年：3月31日-4月1日
上市日 1年：4月3日
3/5/7/10年：4月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权)
3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%
(加权) (加权)
3/18增发中标收益率 4.5519% 5.1232% 5.2986% 5.4806% 5.5304%
(加权) (加权) (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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