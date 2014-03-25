更新版 1-中国公开市场：资金回归宽松正回购适度加力，央行仍坚持微调基调

* 资金回归宽松，公开市场正回购操作量回升

* 本周无到期投放，回笼力度稍超预期

* 央行根据资金状况灵活调整正回购

* 政策仍坚持微调基调 (新增市场评论和更多细节)

路透上海3月25日 - 在资金面回归宽松后，中国人民银行公开市场周二资金回笼适度加力。近两次央行正回购操作规模根据资金面变化灵活调整，表明政策在维稳的基础上，仍坚持微调基调。

市场人士并认为，由于本周公开市场没有到期资金投放，因此今日正回购总规模虽不算很大，但还是略超出市场预期，IRS走升，现券走势也偏软。

央行公告显示，公开市场今日进行460亿元人民币28天期正回购操作，较上周四的260亿元操作量增逾七成，中标利率持平于4.00%。

“因为本周公开市场没有到期的，460亿虽然也不算太大，但对于预期来说还是稍多一些，”上海一银行交易员称。

本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期。

他谈到，尽管正回购操作量略大，但结合目前的资金面充裕情况，机构的确有不少闲余资金，因此也有动力参与正回购投标，总体来看，央行的操作还是在微调范围之内。

广发银行高级交易员颜岩也认为，“市场觉得(正回购量)有点大吧，不过对资金影响不大，还要看周四的规模。”

上周在资金面初显趋紧苗头时，央行公开市场上周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 460

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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