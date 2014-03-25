更新版 1-中国公开市场：资金回归宽松正回购适度加力，央行仍坚持微调基调

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
* 资金回归宽松，公开市场正回购操作量回升
* 本周无到期投放，回笼力度稍超预期
* 央行根据资金状况灵活调整正回购
* 政策仍坚持微调基调 (新增市场评论和更多细节)
路透上海3月25日 - 在资金面回归宽松后，中国人民银行公开市场周二资金回笼适度加力。近两次央行正回购操作规模根据资金面变化灵活调整，表明政策在维稳的基础上，仍坚持微调基调。
市场人士并认为，由于本周公开市场没有到期资金投放，因此今日正回购总规模虽不算很大，但还是略超出市场预期，IRS走升，现券走势也偏软。
央行公告显示，公开市场今日进行460亿元人民币28天期正回购操作，较上周四的260亿元操作量增逾七成，中标利率持平于4.00%。
“因为本周公开市场没有到期的，460亿虽然也不算太大，但对于预期来说还是稍多一些，”上海一银行交易员称。
本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期。
他谈到，尽管正回购操作量略大，但结合目前的资金面充裕情况，机构的确有不少闲余资金，因此也有动力参与正回购投标，总体来看，央行的操作还是在微调范围之内。
广发银行高级交易员颜岩也认为，“市场觉得(正回购量)有点大吧，不过对资金影响不大，还要看周四的规模。”
上周在资金面初显趋紧苗头时，央行公开市场上周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。
2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 460
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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