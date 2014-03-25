美国能源：Jordan Cove项目获准出口LNG，官方能源政策或现弹性

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透华盛顿3月24日 - 美国政府周一同意俄勒冈州一座即将兴建的工厂可出口液化天然气(LNG)，这是美国今年第二宗类似的许可，白宫已日益感受到需以美国能源来因应乌克兰危机的压力。
Veresen Inc 旗下Jordan Cove工厂将成为美西第一座获准出口LNG的工厂。但并不清楚政府加速核批是否与俄罗斯吞并乌克兰克里米亚的政治情势有关。
今年另一项LNG出口许可是由能源部在约六周前所批准。去年夏天美国恢复审核LNG出口许可之后，获批个案之间的平均间隔时间为约八周。
获准销售至印度日本等非自由贸易协定国的许可总共有七件，其中有六件是在过去10个月中获批的。
许多议员希望美国LNG可以撼动俄罗斯在欧洲天然气市场的影响力。不过Jordan Cove项目的LNG出口对象是亚洲，不是欧洲。
虽然Jordan Cove的天然气不是直接对欧洲出口，但分析师即行业团体认为，只要美国出口天然气，就有助于增加天然气市场的灵活度。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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