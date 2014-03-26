《香港报摘》--其他报纸重要消息3月26日

* 明报：

--内地纸业龙头恒安国际 去年全年多赚5.8%至37.21亿港元，稍逊市场预期的38.7亿；占公司总收入近五成的纸巾业务去年毛利率按年跌1.3个百分点。副主席兼行政总裁许连捷指出，纸巾市场有产能过剩问题，竞争激烈，令纸巾销售量多但毛利降，料今年产能过剩情况仍然严重。

--继被指夸大销售收入的蜡笔小新 无法如期交出全年业绩后，去年曾遭上市委员会谴责的“松弛熊”生产商德林国际 ，昨日开市前突然停牌兼宣布延迟公布全年业绩及年报。 * 星岛日报：

--曾经成功狙击中金再生 的沽空机构Glaucus Research再度出击，声称旭光高新材料 的帐目并不可信，并给予“零”的目标价。旭光股价急跌7.4%之后停牌，主席张志刚力斥该报告提出的指控与事实不符，并表示该公司考虑回购股份。 * 苹果日报：

--基金狂卖新经济股份，首季热炒的科网股爆洗仓潮，新能源、支付股同样急挫。科网龙头腾讯 昨急挫近半成，是表现最差蓝筹股，基金界不约而同认为该类股份洗仓潮未完，有货者宜先行降低部位。

--综合市场消息指，证监会早已就旭光立案调查，昨日更曾到持有旭光大量部位的证券行了解情况，包括一间不算活跃的华资小型券商。据中央结算系统显示，该行近月突然持有过亿股旭光。消息指，该行可为旭光投资者提供九成保证金借贷。 * 东方日报：

--新鸿基地产 公布中期业绩时，一并宣布发行红利认股权证，若全数获行使，集资逾222亿港元，更明言资金回笼有助增强投地实力，新资本将重点积极投地。分析认为，此次新地投得马鞍山白石住宅地仅属前奏，相信未来焦点会放在港铁 即将推出的大型项目。 * 文汇报：

--永达汽车 副主席王志高表示，随着城镇化发展，公司部分城郊店已变相纳入城内，土地价值大幅提升，现时有三分之一4S店为自有土地，会适时把旧店迁往新城郊结合部，把土地腾出并按政府规定补地价再作商业发展。

--安莉芳 行政总裁郑碧浩表示，内地经济增长放缓或影响零售市道，但相信城镇化可带动消费，预计今年同店销售增长维持中低单位数，今年首两月则录得低单位数增长，与去年同期相若。 * 大公报：

--众安房产 董事长施侃成表示，集团在杭州有发展项目，但未来不会降价促销。他指出，目前市场较为理性，出现降价情况多为偏远及供应量大的地区，因为他们原定的价格太高。（完）