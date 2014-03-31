背景资料：香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
路透香港3月31日 - 香港金管局周一公布，香港银行机构截止2月底的人民币存款CNYD EPOVOL=CMUA为9,203.45亿元，较前一月增长3%，持续创记录新高。 至2月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,941.29亿元，较前一个月4,922.61 亿元减少约19.9%。 欲浏览香港人民币存款及贸易结算变化，请点选：(link.re03uters.com/zev97v) 以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月 度数据： 月份 结算量(百万元人民币) 新增人民币存款(亿元) 人民币存款总 量(亿元) *2014. 2 394,129 +270 9,204 2014. 1 492,261 +329 8,934 2013.12 469,627 +335 8,605 2013.11 439,414 +454 8,270 2013.10 315,307 +516 7,816 2013.09 331,678 +206 7,300 2013.08 304,247 +144 7,095 2013.07 285,358 -29 6,950 2013.06 270,803 -5 6,980 2013.05 318,144 +213 6,985 2013.04 275,419 +91 6,772 2013.03 340,803 +163 6,681 2013.02 221,659 +277 6,517 2013.01 268,493 +210 6,240 2012.12 264,105 +320 6,030 2012.11 243,018 +163 5,710 2012.10 195,351 +91 5,548 2012.09 239,334 -66 5,457 2012.08 254,164 -109 5,523 2012.07 223,449 55 5,632 2012.06 241,415 38 5,577 2012.05 223,359 15 5,539 2012.04 177,133 -19 5,524 2012.03 227,326 -119 5,543 2012.02 187,494 -98 5,662 2012.01 156,356 -125 5,760 2011.12 239,036 -388 5,885 2011.11 184,988 88 6,273 2011.10 161,464 -37 6,185 2011.09 190,632 132 6,222 2011.08 185,819 368 6,090 2011.07 148,974 186 5,722 2011.06 205,085 48 5,536 2011.05 153,435 381 5,488 2011.04 134,207 593 5,107 2011.03 115,447 437 4,514 2011.02 87,426 371 4,077 2011.01 107,964 557 3,706 2010.12 100,885 353 3,149 2010.11 93,731 625 2,796 2010.10 68,622 678 2,171 2010.09 29,956 189 1,493 2010.08 38,555 267 1,304 2010.07 10,345 140 1,037 2010.06 13,241 50 897 2010.05 6,750 38 847 2010.04 2,983 101 809 2010.03 2,531 47 708 2010.02 411 21 661 2010.01 1,221 13 640 2009.12 1,360 23 627 2009.11 378 31 604 2009.10 19 -9 573 2009.09 34 15 582 2009.08 20 8 567 2009.07 43 15 559 注: *代表新增.(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选