香港新股：哈尔滨银行IPO以接近招股价区间下限定价，集资约88亿港元

路透香港3月25日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国区域性银行--哈尔滨银行 香港首次公开发售（IPO）以接近招股价区间下限的2.9港元定价，集资87.7亿港元。

该行此前设定招股价区间为每股2.89-3.33港元，发售30.2357亿股H股，集资87.4-100.7亿港元，上市市盈率7.49-8.63倍。

该行将于下周一（31日）在联交所挂牌上市。中国国际金融、中银国际和农银国际担任IPO联席保荐人。

哈尔滨银行已锁定七名基石投资者认购其合共5.13亿美元（约39.8亿港元）的IPO股份，相当于集资额45%。

这些投资者分别为台湾富邦金控 旗下富邦人寿、中信资本、中国财富金融控股、华涛国际基金、重庆天泰房地产开发、盛凯控股以及Introwell Limited。