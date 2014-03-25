香港新股：哈尔滨银行IPO以接近招股价区间下限定价，集资约88亿港元

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透香港3月25日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国区域性银行--哈尔滨银行 香港首次公开发售（IPO）以接近招股价区间下限的2.9港元定价，集资87.7亿港元。
该行此前设定招股价区间为每股2.89-3.33港元，发售30.2357亿股H股，集资87.4-100.7亿港元，上市市盈率7.49-8.63倍。
该行将于下周一（31日）在联交所挂牌上市。中国国际金融、中银国际和农银国际担任IPO联席保荐人。
哈尔滨银行已锁定七名基石投资者认购其合共5.13亿美元（约39.8亿港元）的IPO股份，相当于集资额45%。
这些投资者分别为台湾富邦金控 旗下富邦人寿、中信资本、中国财富金融控股、华涛国际基金、重庆天泰房地产开发、盛凯控股以及Introwell Limited。
哈尔滨银行是自去年11月重庆银行 与微商银行 上市以来，第三宗城市商业银行IPO。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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