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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 17:37 BJT

离岸人民币：2月底香港人民币存款余额突破9,000亿大关，续创记录新高

路透香港3月31日 - 香港金管局周一公布数据显示，香港银行机构截止2月底的人民币存款 为9,203.45亿元，较前一月的8,933.59亿元增长3%，持续创记录新高。

至2月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,941.29亿元，较前一个月4,922.61亿元减少约19.9%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为146家，较上月增加一家。（完）

详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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