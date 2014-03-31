离岸人民币：2月底香港人民币存款余额突破9,000亿大关，续创记录新高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 香港金管局周一公布数据显示，香港银行机构截止2月底的人民币存款 为9,203.45亿元，较前一月的8,933.59亿元增长3%，持续创记录新高。
至2月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,941.29亿元，较前一个月4,922.61亿元减少约19.9%。
金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为146家，较上月增加一家。（完）
详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。