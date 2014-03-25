韩国已公布经济指标--2014/3/25

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
经济指标 时 最新数 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.9% @-p +1.1% @-r 3月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.0% +1.1% 3月31日 -- 工业生产(m/m) 1月 +0.1% @-p +2.4% @-r 3月27日 -- 失业率 2月 3.9% @ 3.2% @ 4月8日 -- 贸易收支(亿美元) 2月 顺差9.3 r 顺差7.6 r 4月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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