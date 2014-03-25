全球金融：TeraExchange宣布首款比特币衍生品，将受CFTC监管

路透华盛顿3月24日 - 交易商TeraExchange周一宣布创立一项比特币互换合约。此举标志着新兴的比特币支付系统将首次接受美国监管当局监管。

该合约是代表两家客户创建，为两者私下商定的双边互换。TeraExchange称，合约方尚未执行该协议，但预计将很快实施。

该公司称，已将该合约呈报管理互换与期货的商品期货交易委员会(CFTC)。若合约方进行交易，该合约就需要报告CFTC。

在Mt. Gox倒闭等事件发生后，监管者已经加强对比特币的监管。

周五刚卸任CFTC委员的Bart Chilton上周向路透表示，过去一个月有多家公司咨询关于比特币衍生品交易的法规。

最终，TeraExchange计划在其互换执行系统(SEF)挂出这款比特币互换合约。SEF是一种新型规范平台，在信贷危机后建立，以促进互换交易更加透明、减少风险和降低成本。

该公司去年获得经营SEF的许可，但迄今该平台还没有发生过交易。