全球金融：TeraExchange宣布首款比特币衍生品，将受CFTC监管

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透华盛顿3月24日 - 交易商TeraExchange周一宣布创立一项比特币互换合约。此举标志着新兴的比特币支付系统将首次接受美国监管当局监管。
该合约是代表两家客户创建，为两者私下商定的双边互换。TeraExchange称，合约方尚未执行该协议，但预计将很快实施。
该公司称，已将该合约呈报管理互换与期货的商品期货交易委员会(CFTC)。若合约方进行交易，该合约就需要报告CFTC。
在Mt. Gox倒闭等事件发生后，监管者已经加强对比特币的监管。
周五刚卸任CFTC委员的Bart Chilton上周向路透表示，过去一个月有多家公司咨询关于比特币衍生品交易的法规。
最终，TeraExchange计划在其互换执行系统(SEF)挂出这款比特币互换合约。SEF是一种新型规范平台，在信贷危机后建立，以促进互换交易更加透明、减少风险和降低成本。
该公司去年获得经营SEF的许可，但迄今该平台还没有发生过交易。
比特币的新颖特点令其难以归类，但公司若从事期货或互换合约等衍生品交易就得归属CFTC监管。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5