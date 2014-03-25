《外汇专栏》主要央行近期评论莫不指向美元走高

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦3月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席上周三披露，可能在购债举措结束后六个月就开始升息，美元应成为这番言论的最终受益者。

加之欧元区和日本的政策立场，欧元和日圆可能成为大输家。

惯于对央行领袖们每个措词细细琢磨的交易员们，应将叶伦的话照单全收。

永远不要站在美联储的对立面，这是个颠扑不破的格言，因此如果交易员认为叶伦的言论自动引发有助于美元升势的讨论，那么买入美元将是合乎逻辑的。

继叶伦讲话后，更多交易员现在认为美联储将在明年4月会议升息。

2015年4月美联储基金合约 暗示，交易员认为美联储届时升息的机率为51%，而一个月前该比例为34%。

欧洲央行总裁德拉吉与日本央行总裁黑田东彦一定对叶伦的谈话暗喜，因为这两位肯定都乐见美元兑本币走高。

德拉吉已经承认，在欧洲央行奋力避免通胀萎靡不振之际，欧元走强只会帮倒忙。

“今天看来(欧元水位)对低通胀有多大作用？我们得出的数字是，大致为0.4，”德拉吉在3月6日称。

“这很明显地呈现出汇率在多大程度上影响物价稳定目标。”

德拉吉上述讯息若没有广为理解，他在3月16日又补上一枪，称欧元汇率“在我们评估物价稳定时的重要性将增加。”

日本方面，内阁官房副长官加藤胜信在周四的专访中对路透表示，决策者准备在必要时释出更多货币和财政刺激举措来支撑经济。

日央行总裁黑田东彦在3月19日表示，日本的宽松货币政策和美联储的购债措施对世界经济和日本都有好处，现在他对于美国有望提早升息应该感到更为高兴了。

只要美国收益率预期上升，美国债券对于寻求更好回报的日本投资者而言就会更具吸引力，从而在投资者卖出本币买入美元来进行购债时提振美元。

叶伦的言论可能因此在事实上有助于支撑日圆走软，而作为日本央行自身实施的超宽松货币政策的副效应，日圆已在下滑。