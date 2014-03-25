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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 10:11 BJT

韩国股市：早盘小跌，因主要经济体制造业活动疲软带动获利了结

路透首尔3月25日 - 韩国股市周二早盘中小幅走低，因迹象显示主要经济体制造业活动放缓，且乌克兰危机疑虑重燃，带动一些获利了结。

0131 GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 小跌0.1%报1,943.92点。

“海外市场疲弱的采购经理人指数(PMI)对市场动能有某种程度影响，似乎也出现一些获利了结,”Hana Daetoo分析师Chang Hee-jong称。

“仍有些风险压制市场信心，但同时经济正慢慢改善，因此我们目前是否会出现某种修正，还不明朗,”他并称。

外资盘初卖超韩股，反映其审慎心态。下跌和上涨个股分别有390档和352档。

三星电子 和SK Hynix Inc. 分别跌1.2%和0.8%，因市场信心趋弱，遭遇获利了结。(完)
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