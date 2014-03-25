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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 10:17 BJT

台湾股市：盘中上涨，投资者焦点转向企业财报

路透台北3月25日 - 台湾股市周二盘中上涨0.40%，投资者把焦点从尚未结束的反服贸抗议活动转到本周的企业财报。

0150 GMT，台股加权股价指数 上涨34.07点至8,639.45点，表现优于全球和亚洲其他股市。指数上日上涨0.33%。

电子类股 上涨0.41%，苹果 供应商和硕 上涨1.4%，该公司昨日公布优于预期的第四季获利。

鸿海 、广达 也将在未来几天公布财报。盘中股价分别上涨0.12%和0.37%。

油电燃气类指数 表现落后，下跌0.73%。(完)
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