台湾股市：盘中上涨，投资者焦点转向企业财报

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透台北3月25日 - 台湾股市周二盘中上涨0.40%，投资者把焦点从尚未结束的反服贸抗议活动转到本周的企业财报。
0150 GMT，台股加权股价指数 上涨34.07点至8,639.45点，表现优于全球和亚洲其他股市。指数上日上涨0.33%。
电子类股 上涨0.41%，苹果 供应商和硕 上涨1.4%，该公司昨日公布优于预期的第四季获利。
鸿海 、广达 也将在未来几天公布财报。盘中股价分别上涨0.12%和0.37%。
油电燃气类指数 表现落后，下跌0.73%。(完)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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