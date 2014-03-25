日本股市：早盘跌破200日均线，乌克兰危机与美国制造业数据打压人气

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透东京3月25日 - 日本日经指数周二早盘下跌，乌克兰危机与美国制造业数据疲软打压人气，不过小型股上涨限制了大盘跌幅。
日经指数 跌0.2%至14,442.88点，跌破200日移动均线水准切入位14,509.71。该指数周一上涨1.8%。
美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。
“虽然这些地缘政治问题对日本没有直接重大影响，但投资者采取防守立场，”一家外资资产管理公司的资产组合经理表示，“在本财年结束前，他们不想建立大型部位。他们也想观望下月上调消费税会对国内经济有何影响。”
周一公布的行业报告显示，美国3月制造业活动增长放缓，不过增长和招聘速度依然强劲。2月美国制造业活动曾接近四年高点。
一些小型股早盘表现较好。
东证股价指数 持平于1,163.32点。(完)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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