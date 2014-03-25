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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 10:17 BJT

日本股市：早盘跌破200日均线，乌克兰危机与美国制造业数据打压人气

路透东京3月25日 - 日本日经指数周二早盘下跌，乌克兰危机与美国制造业数据疲软打压人气，不过小型股上涨限制了大盘跌幅。

日经指数 跌0.2%至14,442.88点，跌破200日移动均线水准切入位14,509.71。该指数周一上涨1.8%。

美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。

“虽然这些地缘政治问题对日本没有直接重大影响，但投资者采取防守立场，”一家外资资产管理公司的资产组合经理表示，“在本财年结束前，他们不想建立大型部位。他们也想观望下月上调消费税会对国内经济有何影响。”

周一公布的行业报告显示，美国3月制造业活动增长放缓，不过增长和招聘速度依然强劲。2月美国制造业活动曾接近四年高点。

一些小型股早盘表现较好。

东证股价指数 持平于1,163.32点。(完)
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