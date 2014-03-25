中港个股：兖州煤业放弃买断兖煤澳洲计划，预期中国煤价保持疲弱

路透悉尼/上海3月24日 - 中国兖州煤业 放弃买断旗下兖煤澳洲(Yancoal Australia) 剩余股权的计划，导致后者股价跳水，对于正试图重新站稳脚跟的煤炭行业而言也是不祥之兆。

去年7月，兖州煤业提议以每股0.91澳元收购旗下兖煤澳洲的22%剩余股权，对该业务的估值为9.05亿澳元(8.23亿美元)。

几个月后，澳洲为这项交易扫除了外国投资监管障碍，反映出澳洲政府渴望保护该行业的资产和就业。煤炭价格走软已冲击到整个行业。

上周兖州煤业公布，2013年净利较上年锐减近80%，受煤价下跌和澳元贬值拖累。

路透此前报导，兖州煤业也面临新加坡大宗商品贸易商--来宝集团 要求提高报价的压力。兖州煤业在兖煤澳洲持股78%。

路透去年10月报导称，总部设在香港的来宝在剩余的少数股中持股逾一半，能够阻止交易。

兖州煤业财务总监吴玉祥在财报发布会上向记者表示，该公司将在条件成熟时再采取行动，在目前的市场条件下，私有化对小股东来说好处不大。

分析师称，生产成本不断增加以及获利疲软，也削弱了兖州煤业的资产负债表；2013年该公司的债务股本比率达到137%，上一年为90%。

“未来仍将继续控制成本...兖州煤业的关键任务是在煤价前景疲软的情况下保持在盈亏平衡点上方，”大华继显资深分析师Helen Lau表示。

兖州煤业董事长李希勇称，该公司在2014年重点为大幅削减成本。去年该公司已经裁减5,400人，节省成本6亿元人民币(9,639万美元)。兖州煤业计划今年再裁3,000-5,000人。

李希勇称，预计中国煤价今年将继续疲软并在低位震荡，廉价的进口煤仍构成威胁。

中国动力煤价格去年下跌16%，因经济增长放缓，以及国家调整能源战略减少煤炭使用。在去年底短暂反弹之后，煤价自1月起稳步下滑，徘徊在每吨553元人民币左右。

兖煤澳洲股价收低9.4%至0.55澳元，公告发布后最多下跌达14.1%。该股去年下挫24%。澳洲指标股指 收高0.2%。