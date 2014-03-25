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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 10:30 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国出台刺激措施的希望提供支撑

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

人民币兑美元周一大幅反弹，创约30个月内最大单日涨幅，因市场预期中国很快就会出台刺激举措来支持经济。

全球矿企英美资源集团 周一表示，由于合约工人抗议爆发冲突，公司将暂停智利中部Los Bronces铜矿运作。该矿场去年生产约416,300吨铜，约为智利整体产量的7%。

美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李婷仪 审校 张涛/李爽)
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