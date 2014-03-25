台湾债市：主要公债殖利率微升，台股扬升风险胃纳提高

路透台北3月25日 - 台湾主要公债殖利率周二微升，但整体而言仍在区间内狭幅震荡。交易员表示，台股 走扬，风险胃纳提升之下，不利台债。

他们指出，在美国联邦储备理事会之后，各方仍在等待周四央行理监事会议的结论，以做出台债未来方向的最新判断，因此台债方面殖利率变动并不大。

〞台湾央行这里利率不太可能有变化，不过央行言论可能稍微还是会鹰派一点，〞一位证券商交易员说。

不过也有不少交易员认为，台湾的总体经济环境并不好，未能跟上发达国家的复苏脚步，关系密切的中国又有结构调整的问题，不利复苏。

主计总处主计长石素梅先前表示，今年台湾的经济成长有望上修至3%左右。不过这仍低于台湾的潜在成长率。

另外一位证券商交易员则表示，台股 异于亚股的跌势，向上走稳，意味着立法院的抗议事件有望接近尾声，这令市场的风险胃纳稍有提升。

美国公债收益率曲线周一趋平，长债公债价格上升而中期公债价格缩减跌幅，投资人将迎来财政部标售的960亿美元新债供应，他们因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早升息而感到不安。指标10年期公债 收益率报2.74%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.10-1.11%

* 10年公债103/6：1.585-1.595%

本地时间10:08时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率升0.22基点报1.1060%。

* 10年公债103/6 殖利率升0.49基点至1.5939%。

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