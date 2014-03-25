台湾债市：主要公债殖利率微升，台股扬升风险胃纳提高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透台北3月25日 - 台湾主要公债殖利率周二微升，但整体而言仍在区间内狭幅震荡。交易员表示，台股 走扬，风险胃纳提升之下，不利台债。
他们指出，在美国联邦储备理事会之后，各方仍在等待周四央行理监事会议的结论，以做出台债未来方向的最新判断，因此台债方面殖利率变动并不大。
〞台湾央行这里利率不太可能有变化，不过央行言论可能稍微还是会鹰派一点，〞一位证券商交易员说。
不过也有不少交易员认为，台湾的总体经济环境并不好，未能跟上发达国家的复苏脚步，关系密切的中国又有结构调整的问题，不利复苏。
主计总处主计长石素梅先前表示，今年台湾的经济成长有望上修至3%左右。不过这仍低于台湾的潜在成长率。
另外一位证券商交易员则表示，台股 异于亚股的跌势，向上走稳，意味着立法院的抗议事件有望接近尾声，这令市场的风险胃纳稍有提升。
美国公债收益率曲线周一趋平，长债公债价格上升而中期公债价格缩减跌幅，投资人将迎来财政部标售的960亿美元新债供应，他们因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早升息而感到不安。指标10年期公债 收益率报2.74%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.10-1.11%
* 10年公债103/6：1.585-1.595%
本地时间10:08时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率升0.22基点报1.1060%。
* 10年公债103/6 殖利率升0.49基点至1.5939%。
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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