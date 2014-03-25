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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 10:31 BJT

韩国汇市：韩元因美元走软而上扬，但在月末数据公布前持稳

Hong称，今日韩元的走势料受限，因随之将有一连串的数据公布，其中包括定于周五公布的工业产出数据。

他称，随着当地出口商进行月底结算，交易商也将关注因此引发的美元抛售。

美元兑主要货币普遍走软，此前美国公布的制造业数据疲弱，引发经济复苏疑虑。

韩国综合股价指数 跌0.2%。

6月三年期公债期货 小升0.04点至105.69点。

0200GMT 上日收市价

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美元/韩元 1,077.3 1,077.8

日圆/韩元 10.5311/370 10.5388

韩国公债期货* 105.69 105.65

韩国综合股价指数 1,942.36 1,945.55

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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