中国新债：财政部下周三将发行280亿元固息国债，期限七年

路透上海3月27日 - 中国财政部周四公告称，将于下周三(4月2日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债，期限七年。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债为财政部今年第六期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债具体招标时间为4月2日上午10:35至11:35。4月3日开始计息，招标结束至4月4日进行分销，4月9日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)

参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)