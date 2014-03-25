加拿大个股：煤矿商南戈壁警告有债务违约风险，股价应声下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透3月24日 - 在蒙古经营矿区的加拿大煤矿商南戈壁 表示，债务偿还可能违约，正打算筹措资金。该公司股价应声挫跌。
南戈壁并公布季度亏损扩大，主要系因减损支出。力拓 透过旗下子公司Turquoise Hill Resources 持有南戈壁。
南戈壁周一在声明稿中表示，取得额外融资受到耽搁，可能导到中国投资公司所持有的2.5亿美元公司债发生违约。
南戈壁股价在多伦多市场午后交易一度跌至0.52加元，终场收报0.53加元。
截至12月31日，南戈壁拥有营运资本4,170万美元，前一年则为1.204亿美元。截至3月24日，该公司手握现金1,000万美元。
南戈壁表示，由于今年中国煤价可能仍疲弱，因此流动性问题还会存在，而利润率依旧不佳。
该公司截至12月31日止的第四季亏损扩大至1.387亿美元，或每股亏损0.75美元，上年同期分别为亏损5,660万美元或每股亏损0.31美元。
该季营收为3,250万美元；减损支出为1.068亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 王翔琼/王冠中)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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