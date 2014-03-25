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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 11:05 BJT

加拿大个股：煤矿商南戈壁警告有债务违约风险，股价应声下跌

路透3月24日 - 在蒙古经营矿区的加拿大煤矿商南戈壁 表示，债务偿还可能违约，正打算筹措资金。该公司股价应声挫跌。

南戈壁并公布季度亏损扩大，主要系因减损支出。力拓 透过旗下子公司Turquoise Hill Resources 持有南戈壁。

南戈壁周一在声明稿中表示，取得额外融资受到耽搁，可能导到中国投资公司所持有的2.5亿美元公司债发生违约。

南戈壁股价在多伦多市场午后交易一度跌至0.52加元，终场收报0.53加元。

截至12月31日，南戈壁拥有营运资本4,170万美元，前一年则为1.204亿美元。截至3月24日，该公司手握现金1,000万美元。

南戈壁表示，由于今年中国煤价可能仍疲弱，因此流动性问题还会存在，而利润率依旧不佳。

该公司截至12月31日止的第四季亏损扩大至1.387亿美元，或每股亏损0.75美元，上年同期分别为亏损5,660万美元或每股亏损0.31美元。

该季营收为3,250万美元；减损支出为1.068亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 王翔琼/王冠中)
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