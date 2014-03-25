台湾汇市：台币盘初实质交投趋升，随人民币强势整理

路透台北3月25日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易趋升。交易员认为，国际美元受到最新经济数据不如预期拖累而走弱，盘初台币即随人民币兑美元即期汇率 强势整理，盘中台币一度升破30.500的整数关卡。

汇银人士指出，早盘持续消化外资的美元卖压，令台币盘中急升破30.500，迫使原先观望的出口商在30.500附近的抛汇卖需略有转强，预估今日台币实质成交区间暂看在30.470-30.550。

“由于早上台币急升太多，筹码要先沉淀一下。”一位本地银行交易人士说。

此外，交易员指出，今早台币随人民币急弹，导致银行间筹码有点混乱，台币需要在30.450-30.500的区间稍作整理，寻找出均衡价位再行表态。

至于台湾央行周四(27日)将召开今年第一季理监事会议，交易员认为，市场普遍预期总裁对汇市不会有出乎意料的说法，目前台币主要跟国际盘势波动。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.495-30.530，上日台币实质交易区间主要在30.553-30.589。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度较上日收盘略有扩大；一个月远汇报价 早盘在30.471/30.488左右，上日纽约盘收在30.530。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 亚洲盘初来到79.9附近，已跌破80的整数关卡。

* 早盘人民币 续强，带动台币续探区间高位。

* 盘初续见部分外资的美元卖盘，进口商买汇力道虽在但稍嫌薄弱。

* 出口商在台币升破30.500附近，抛汇卖压略有转强。

* 当地时间10:02，台北外汇成交量约1.58亿美元，交投持稳于上日。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.470-30.550

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