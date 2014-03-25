台湾汇市：台币盘初实质交投趋升，随人民币强势整理

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透台北3月25日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易趋升。交易员认为，国际美元受到最新经济数据不如预期拖累而走弱，盘初台币即随人民币兑美元即期汇率 强势整理，盘中台币一度升破30.500的整数关卡。
汇银人士指出，早盘持续消化外资的美元卖压，令台币盘中急升破30.500，迫使原先观望的出口商在30.500附近的抛汇卖需略有转强，预估今日台币实质成交区间暂看在30.470-30.550。
“由于早上台币急升太多，筹码要先沉淀一下。”一位本地银行交易人士说。
此外，交易员指出，今早台币随人民币急弹，导致银行间筹码有点混乱，台币需要在30.450-30.500的区间稍作整理，寻找出均衡价位再行表态。
至于台湾央行周四(27日)将召开今年第一季理监事会议，交易员认为，市场普遍预期总裁对汇市不会有出乎意料的说法，目前台币主要跟国际盘势波动。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.495-30.530，上日台币实质交易区间主要在30.553-30.589。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度较上日收盘略有扩大；一个月远汇报价 早盘在30.471/30.488左右，上日纽约盘收在30.530。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 亚洲盘初来到79.9附近，已跌破80的整数关卡。
* 早盘人民币 续强，带动台币续探区间高位。
* 盘初续见部分外资的美元卖盘，进口商买汇力道虽在但稍嫌薄弱。
* 出口商在台币升破30.500附近，抛汇卖压略有转强。
* 当地时间10:02，台北外汇成交量约1.58亿美元，交投持稳于上日。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.470-30.550
最新相关报导链接：
--全球汇市：美元因经济成长疑虑下跌，澳元触及年内高位
--美国数据：3月MARKIT制造业PMI初值降至55.5，不及市场预期的56.5
--中国汇市：人民币兑美元中间价报6.1426元,上日收报6.1888元
--专题新闻快速浏览：全球主要国家3月采购经理人指数初值
--标题新闻：美国务卿克里对俄在乌克兰边境集结重兵表示“强烈担忧”，敦促俄乌进行对话-美官员 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选