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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 10:37 BJT

《汇市简讯》中国推出刺激措施的希望提振澳元/美元

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* 中国铁矿石期货上涨逾2.0%，上交所地产股指数上涨2%

* 中国投资者继续押注中国将出台刺激措施来确保成长

* 汇丰中国PMI初值疲弱引发新的刺激措施希望，提振特定风险资产

* 澳元/美元受到刺激预期的支撑，美元/离岸人民币位于6.18下方 (完)

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