《汇市简讯》中国推出刺激措施的希望提振澳元/美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
0230GMT
* 中国铁矿石期货上涨逾2.0%，上交所地产股指数上涨2%
* 中国投资者继续押注中国将出台刺激措施来确保成长
* 汇丰中国PMI初值疲弱引发新的刺激措施希望，提振特定风险资产
* 澳元/美元受到刺激预期的支撑，美元/离岸人民币位于6.18下方 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 杜明霞)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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