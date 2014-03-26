修正-《交易人生》华尔街对冲基金再迎华人物理学家，高滨挥别美银美林

(更正：内文首段“清华大学MBA教授”有误，应为“清华大学EMBA教授”)

记者 毕晓雯

路透香港3月25日 - 作为最早“移民”华尔街的物理学家之一，高滨的人生正如他钟爱的摄影一样，色彩缤纷。头顶美银美林利率策略分析主管、清华大学EMBA教授的头衔，最新让他陷入投资界关注的焦点，则是一篇关于“超日债违约”是“中国的贝尔斯登时刻”的报告。

在四下联络采访，以便清楚了解他这篇报告出台的逻辑思路时，一则最新的消息又意外地得到确认。据熟悉情况的人士透露，高滨已于本周辞去美银美林年薪丰厚的董事总经理、环太平洋利率研究团队主管等职位，将加盟一家对冲基金。

“又一位天体物理学家要加盟对冲基金了，这是全球华人投资圈这周很受关注的事件之一。”上述消息的知情人士称。

高滨早年就读于中国科学技术大学，学空间物理，随后追随方励之教授学习天体物理。在普林斯顿大学获得天体物理博士学位后，又到纽约大学商学院读金融博士。曾供职于雷曼兄弟公司债券数量组合战略研究亚洲部。

高滨曾于近期与记者针对“投资与研究的异同”有过一次对话。他称，“关于实战和研究很难一言以蔽之，总体感觉纯粹基于长期基本面的实战和研究共同性较多。但对基本面变化较快驱动因素较多的，实战对时机和节奏的把握非常重要，而研究不一定能做到。”

他表示，即使从宏观面上看，研究也分两类：经济和策略。后者跟实战更接近。

不曾想，这句“策略和实战”更近，则为他加入对冲基金埋下了伏笔。策略研究是给投资人提供赚钱思路，而投资则是从市场中抢钱，这种角色的转变，有必要让投资界对高滨的观点脉落做进一步梳理。

了解高滨的人都知道，他对中国信用市场一直较为关注，一系列有关中国债务研究的报告，结论也基本立足于中国难逃债务风险。

在其最新的“贝尔斯登时刻”的报告中，他指出，光伏企业超日 的违约或将成为中国的“贝尔斯登时刻”，促使投资者重新评估信贷风险。

但这个观点很快就引来诸多学者和媒体的反驳。英国金融时报以及国内几家券商的研究机构，都阐述了与之相反的论点。

对此，高滨如是说：未来的魅力恰恰在这类争议之中，一个确定的、共识的、没有疑义的市场，既缺乏活力同时又无聊之极。作为市场从业者，面对这样一个大环境，关注的不应该只是终极的利率水平，而是建立一个基于理性思考的或有对应机制。其实无论理论还是实践，债券市场向来比股票市场理性，所以一个理性的框架就甚为重要。

80年初期，随着日益复杂的数量交易策略和衍生产品的盛行，华尔街开始大量雇用受过严格科学训练的物理学家们。最著名的自传体小说《宽客人生》的作者德曼，就是首批转投华尔街的高能物理学家之一。

**对冲，也是人生的策略**

高滨曾于去年底，在“人民币交易与研究论坛”中做过一个内部讲座，他介绍了其对债券的思考框架，就是基本走REAL3的六个英文字头：利率政策与水平(rates)、经济增长(economic growth)、资产的质量和现金流(assets)、杠杆的高低(leverage)、流动性(liquidity)和破产重组的法规(legal and regulation context) 。

他对比美国、日本等国家的经济发展路径指出，未来10年中国平均增长率若能维持6%，将是很好的增长，跟韩国90年代相似。在这个条件下，中国合理的政策利率该是多少？

“我认为在保持3%的CPI水平下，意味着4-5%的水平，将是政策利率的合理水平。如果增长再快一些，那么利率还应该更高一些。”他称。

在谈到中国债务问题时，他指出，一个常被提到辩护或解决方案就是说政府手里有很多资产，所以不用担心。“但我觉得债务问题从来都是现金流问题，资产只是债务没问题时有用，在现金流出问题时，资产的价格会一落千丈。”

在近两个小时的侃侃而谈中，他得出的基本结论为，现在的债券市场处于一种极其微妙的状态。从经济基本层面来看，就业的稳定和通胀仍在上行通道造成近期内利率上升依然是大概率事件。但是融资成本的大幅攀升也带来明年杠杆破裂可能性的上升，而去杠杆本身一定会带来利率水平的下降。

而事实证明，在衡量银行表外业务(杠杆水平)的社会融资规模增速明显放缓的近两个月，银行间市场的利率水平也不断下降。

随着这半年来不断加入国内数个金融圈微信群，这位在华尔街投行游刃有余的物理学家已颇有人缘。他爱晨跑、爱摄影、爱美食，“人民币交易与研究论坛”的慈善公益基金捐款中，也总有他的数目不菲的善举。

也许，这正是在国际投资市场厮杀中也必需的一种对冲人生。