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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 10:51 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币信号混杂，10日移动均线为短期底部

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* 美元/离岸人民币开低0.29%，稍早下跌75个点子，因美元/人民币结算价下滑，符合预期

* 稍早时，10日移动均值6.1724为支撑。沪综指上涨0.28%。无预定公布的重要数据

* 若美元跌破6.1724，则目标位为20日移动均值6.1466，然后是2014年升势的38.2%技术回档位6.1376

* 5日移动均线动能形成波峰，10日和20日移动均线向上

* 混杂信号暗示短期内将进行整固

* 相关图表：link.reuters.com/hak87v

(完)

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