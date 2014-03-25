香港数据：2月出口值按年跌1.3，连续第二个月下滑

路透香港3月25日 - 香港政府统计处周二公布，2月整体出口货值按年跌1.3%，为连续两个月下跌，但期内进口货值则回升6.8%。

政府发言人表示，商品出口在今年首两个月表现颇为呆滞。这大致与许多其他亚洲经济体的出口表现吻合，表示先进经济体的增长步伐还有待进一步加快，才能增强对亚洲地区的出口需求。

发言人进一步指出，展望未来，贸易环境仍然受美国货币政策的未来路径及其对新兴市场经济的可能影响所产生的不明朗因素左右。然而，先进经济体的经济情况如能够持续改善，则可以带来一些支持。政府会密切留意有关情况。

统计处指出，由于受到农历新年假期在不同日子所影响，每年1月及2月份的贸易统计数字通常有较大波动。因此，1月及2月份的贸易统计数字适宜合并分析。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年2月 -1.3 -1.3 +6.8

1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

11月 +5.8 +6.0 +5.2

10月 +8.8 +9.1 +6.3

9月 +1.5 +1.8 +0.4

8月 -1.3 -1.2 -0.2

7月 +10.6 +10.9 +8.3

6月 -0.2 0.0 +1.4

5月 -1.0 -0.9 +1.7

4月 +9.0 +9.3 +7.7

3月 +11.2 +11.3 +11.3

2月 -16.9 -16.8 -18.3

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9

13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8

13年10-12月 +4.8 +5.0 +4.3

13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6

13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1

13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6

13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9

13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7

13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3

13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7

13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7

13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 （完）

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