更新版 1-欧洲经济：欧洲央行密切注意欧元汇率--管委利卡宁

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
利卡宁指出，在审视汇率时应该从更长期的角度来看待，而不要仅定睛于上个月的走势。
“德国和美国公债的收益率差走阔。这是我认为会对美国经济产生影响的另一个因素，此外从长期角度来看外汇汇率，反映出美国经济成长看似将会愈发强劲。”他说。
芬兰央行在报告中称，低利率的持续时间可能要比之前预估的更久。
**克里米亚风险**
利卡宁表示，全球经济前景小幅好转。不过，风险仍偏于下档，特别是在短期内，这是由克里米亚危机所导致的。
与此同时，金融市场信心和银行融资条件亦有好转。ECB对欧元区大型银行进行测试应会帮助提振市场信心。不过，目前就释放出大局已定的信号还为时过早。
利卡宁认为芬兰正在经历一次严重的结构性危机，并且克里米亚事件也对本已疲弱的经济产生了连锁作用。
“俄罗斯经济的脆弱程度因乌克兰局势而更加恶化。对外贸易缩减也冲击到了芬兰经济。”他说。
芬兰央行将俄罗斯经济成长预估下调到0.5%，并称今年全年俄罗斯经济都将因危机而放缓，尽管紧张局势迅速得到了平息。(完) (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 许娜/高琦)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5