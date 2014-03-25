更新版 1-欧洲经济：欧洲央行密切注意欧元汇率--管委利卡宁

利卡宁指出，在审视汇率时应该从更长期的角度来看待，而不要仅定睛于上个月的走势。

“德国和美国公债的收益率差走阔。这是我认为会对美国经济产生影响的另一个因素，此外从长期角度来看外汇汇率，反映出美国经济成长看似将会愈发强劲。”他说。

芬兰央行在报告中称，低利率的持续时间可能要比之前预估的更久。

**克里米亚风险**

利卡宁表示，全球经济前景小幅好转。不过，风险仍偏于下档，特别是在短期内，这是由克里米亚危机所导致的。

与此同时，金融市场信心和银行融资条件亦有好转。ECB对欧元区大型银行进行测试应会帮助提振市场信心。不过，目前就释放出大局已定的信号还为时过早。

利卡宁认为芬兰正在经历一次严重的结构性危机，并且克里米亚事件也对本已疲弱的经济产生了连锁作用。

“俄罗斯经济的脆弱程度因乌克兰局势而更加恶化。对外贸易缩减也冲击到了芬兰经济。”他说。