更新版 1-新债招标：中国国开行一及三年债需求相对稍好，弱市下机构倾向追短避长

* 一年和三年增发债基本符合预期，需要相对略好

* 五年以上期限投标倍数均在2倍以下，收益率稍高

* 弱市下，机构更乐于追短避长 (新增市场评论和更多内容)

路透上海3月25日 - 在依旧宽松的资金面支撑下，中国国家开发银行 周二增发的五期固息债，三年以下短端需求相对较好，而五年以上品种收益率则稍高，且投标倍数均不足2倍，显示出弱市下，机构更倾向于追短避长。

央行公开市场今日进行了460亿元人民币的28天正回购操作，较上周四的260亿元增逾七成，中标利率持稳在4.0%；货币市场上，七天期回购走升逾6个基点(bp)至3.64%附近，隔夜则微涨至2.5%左右。

华中一银行交易员表示，与上日农发行同期限招标结果相比，今日七年及10年国开行增发债“收益率都不算低了。”

他解释说，经济形势不佳但市场对长债信心不足，只能趁资金面相对宽松之时，将重心放在较短期限券种。不过整体来看，一定时间段内，现券仍有机会，因此长债收益率尚不致明显飙高。

包括今日增发，今年以来国开行第1-5期债招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权)

3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%

(加权) (加权)

3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%

(加权) (加权)

3/18增发中标收益率 4.5519% 5.1232% 5.2986% 5.4806% 5.5304%

(加权) (加权)

3/25增发中标收益率 4.7377% 5.2053% 5.4171% 5.5454% 5.6187%

(加权) (加权)

预测均值 4.75% 5.21% 5.37% 5.54% 5.59%

投标倍数 2.73倍 2.68倍 1.69倍 1.62倍 1.88倍

业内人士并透露，国开行三年和七年期增发债的边际中标收益率分别是5.2252%和5.5828%。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别报在4.8413%、5.2272%、5.4076%、5.5579%和5.6106%。

今日各期增发债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1年：50亿元

7年：70亿元

3/5/10年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月1日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1/5/10年：3月26日-4月1日

3/7年：3月31日-4月1日

上市日 1年：4月3日

3/5/7/10年：4月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留