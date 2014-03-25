全球能源：俄罗斯向乌克兰供气受阻将使LNG市场进一步吃紧--WoodMac

* 短期供应受阻可能提高希腊、土耳其的LNG需求

* 南欧国家需求也料增加

* LNG市场供应进一步吃紧恐造成涨价压力

路透伦敦3月24日 - 谘询顾问公司Wood Mackenzie周一指出，俄罗斯经乌克兰的天然气供应受阻，将使全球液化天然气(LNG)市场进一步紧俏，因南欧将需与亚洲争夺LNG供应以满足需求。

分析师对下述情景进行研究，即今春供应或有两个月中断，以及2014-2015年冬季供应也可能受阻六个月，试图判断这将对欧亚LNG市场造成怎样的影响。

俄罗斯与乌克兰之间的紧张形势升级，引发外界担心输往欧洲的供应问题。欧洲约三分之一天然气消费都依赖俄罗斯。

若是供应暂停，公用事业必须找寻替代来源，那也包括替代的LNG进口。

分析师上周表示，在乌克兰未能全额支付俄罗斯最近一笔天然气帐单后，俄短暂切断向乌克兰供气的可能性看来升高了；不过时间或许不会太久，且较可能在春季，天然气需求没冬季那么高时。

Wood Mackenzie分析师称，若供应真的受阻，希腊和土耳其的天然气价格升幅将最大，因它们得和亚洲市场争夺LNG供应。

他们还指出，如果今年春季经乌克兰的输气渠道中断两个月，土耳其和希腊等国将需约200万吨的额外LNG以满足需求。

如果供应受到干扰的情况更严重，在2014-2015年冬季持续六个月，那么西班牙等其他南欧国家也将需要额外的LNG，不过欧洲的储存量坚实，将使额外需求限制在500万吨以下；那相当于日本发电业者去年12月消耗的LNG量。

亚太及拉丁美洲需求增加，已使LNG市场吃紧。若有进一步需求浮现，将使供应更为紧俏。

“LNG市场供应更为吃紧将给全球LNG带来价格上涨压力，包括亚洲市场，”Wood Mackenzie全球天然气研究主管Noel Tomnay在声明稿称。

“南欧市场将得和亚洲及拉美争购这些额外的LNG船货。那将推升部分南欧市场的现货价格--考虑运输价差，南欧的价格也将达到和亚洲等价水准。”他并称。