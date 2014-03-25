全球能源：俄罗斯向乌克兰供气受阻将使LNG市场进一步吃紧--WoodMac

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
* 短期供应受阻可能提高希腊、土耳其的LNG需求
* 南欧国家需求也料增加
* LNG市场供应进一步吃紧恐造成涨价压力
路透伦敦3月24日 - 谘询顾问公司Wood Mackenzie周一指出，俄罗斯经乌克兰的天然气供应受阻，将使全球液化天然气(LNG)市场进一步紧俏，因南欧将需与亚洲争夺LNG供应以满足需求。
分析师对下述情景进行研究，即今春供应或有两个月中断，以及2014-2015年冬季供应也可能受阻六个月，试图判断这将对欧亚LNG市场造成怎样的影响。
俄罗斯与乌克兰之间的紧张形势升级，引发外界担心输往欧洲的供应问题。欧洲约三分之一天然气消费都依赖俄罗斯。
若是供应暂停，公用事业必须找寻替代来源，那也包括替代的LNG进口。
分析师上周表示，在乌克兰未能全额支付俄罗斯最近一笔天然气帐单后，俄短暂切断向乌克兰供气的可能性看来升高了；不过时间或许不会太久，且较可能在春季，天然气需求没冬季那么高时。
Wood Mackenzie分析师称，若供应真的受阻，希腊和土耳其的天然气价格升幅将最大，因它们得和亚洲市场争夺LNG供应。
他们还指出，如果今年春季经乌克兰的输气渠道中断两个月，土耳其和希腊等国将需约200万吨的额外LNG以满足需求。
如果供应受到干扰的情况更严重，在2014-2015年冬季持续六个月，那么西班牙等其他南欧国家也将需要额外的LNG，不过欧洲的储存量坚实，将使额外需求限制在500万吨以下；那相当于日本发电业者去年12月消耗的LNG量。
亚太及拉丁美洲需求增加，已使LNG市场吃紧。若有进一步需求浮现，将使供应更为紧俏。
“LNG市场供应更为吃紧将给全球LNG带来价格上涨压力，包括亚洲市场，”Wood Mackenzie全球天然气研究主管Noel Tomnay在声明稿称。
“南欧市场将得和亚洲及拉美争购这些额外的LNG船货。那将推升部分南欧市场的现货价格--考虑运输价差，南欧的价格也将达到和亚洲等价水准。”他并称。
皇家荷兰/壳牌石油集团 一名高层周一在路透专访时称，鉴于日本福岛灾变后的需求，在澳洲、安哥拉和巴布亚新几内亚的新供应投产前，全球LNG市场将维持紧俏。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选