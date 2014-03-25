中港个股：工商银行获批为柬埔寨人民币业务清算行

路透香港3月25日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周二表示，柬埔寨央行已经批准工行作为柬埔寨的人民币业务清算行。

这标志着中国加速人民币国际化的进程、在香港以外地区扩大离岸人民币业务又前进一步。香港负责处理超过80%的人民币贸易结算交易。

工商银行在一份声明中称，其金边分行将提供全面的人民币清算服务，其中包括人民币账户管理、当地人民币同业清算、跨境人民币资金清算和流动性支持。

继新加坡和老挝之后，柬埔寨是批准工行作为人民币结算行的第三个国家。

中国正在努力提升人民币的使用，降低对美元依赖。其努力已经显现成果，在贸易融资领域，人民币已经超过欧元，成为第二大货币。

据环球银行间金融通信协会(SWIFT)，过去三年，人民币已赶超22种货币，最近超过坡元、港元和瑞郎，在1月成为全球第七大支付货币。