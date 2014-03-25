中港个股：工商银行获批为柬埔寨人民币业务清算行

中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透香港3月25日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周二表示，柬埔寨央行已经批准工行作为柬埔寨的人民币业务清算行。
这标志着中国加速人民币国际化的进程、在香港以外地区扩大离岸人民币业务又前进一步。香港负责处理超过80%的人民币贸易结算交易。
工商银行在一份声明中称，其金边分行将提供全面的人民币清算服务，其中包括人民币账户管理、当地人民币同业清算、跨境人民币资金清算和流动性支持。
继新加坡和老挝之后，柬埔寨是批准工行作为人民币结算行的第三个国家。
中国正在努力提升人民币的使用，降低对美元依赖。其努力已经显现成果，在贸易融资领域，人民币已经超过欧元，成为第二大货币。
据环球银行间金融通信协会(SWIFT)，过去三年，人民币已赶超22种货币，最近超过坡元、港元和瑞郎，在1月成为全球第七大支付货币。
工商银行称，自2009年以来已经处理近5万亿元的跨境人民币业务量，仅2013年一年，跨境人民币业务量就超过2.1万亿元人民币。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)