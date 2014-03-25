中国货币市场：资金宽松回购利率涨幅有限，财政存款投放对冲正回购操作

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透上海3月25日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周二涨幅有限，14天期限品种涨幅稍明显。市场人士表示，央行正回购操作量虽略超出市场预期，但财政存款投放对流动性提供支撑，资金整体宽松局面不变。
上海一银行交易员称，“(资金)比较平衡吧，整体还是宽松的，正回购量不算少，但感觉影响不大，财政存款投放有对冲吧。”
他进一步认为，按照往年经验，季末财政存款投放3月份比较集中，会对流动性形成一定补充，初步估计度过月末问题不大。
中国央行公开市场今日将进行460亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于4%，操作量较上周四的260亿元操作量增逾七成。
华南一银行交易员则表示，早上减点出资金的机构还比较多，不过后来有所减少，460亿元的正回购操作对市场预期还是稍微偏空的，不过对资金扰动不大，若资金利率保持平稳，周四央行正回购减量的可能亦不大。
上周央行公开市场周二进行了1,000亿元28天期正回购操作，而周四操作量则骤降为260亿元，市场情绪得以安抚。交易员认为，央行稳定市场的意图仍在，未来资金面或不必太过担心。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5051 2.4772 +2.79
七天 3.6396 3.5785 +6.11
14天 4.0737 3.8823 +19.14
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.4550 1.1050 +335.00
七天 4.8050 3.5400 +126.50
14天 4.4100 3.6250 +78.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5100 2.5200 -1.00
七天 3.6500 3.6000 +5.00
14天 4.1000 3.8500 +25.00
Shibor
其中:隔夜 2.5000 2.5000 +0.00
七天 3.6295 3.5780 +5.15
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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