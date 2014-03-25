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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 11:51 BJT

中国货币市场：资金宽松回购利率涨幅有限，财政存款投放对冲正回购操作

路透上海3月25日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周二涨幅有限，14天期限品种涨幅稍明显。市场人士表示，央行正回购操作量虽略超出市场预期，但财政存款投放对流动性提供支撑，资金整体宽松局面不变。

上海一银行交易员称，“(资金)比较平衡吧，整体还是宽松的，正回购量不算少，但感觉影响不大，财政存款投放有对冲吧。”

他进一步认为，按照往年经验，季末财政存款投放3月份比较集中，会对流动性形成一定补充，初步估计度过月末问题不大。

中国央行公开市场今日将进行460亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于4%，操作量较上周四的260亿元操作量增逾七成。

华南一银行交易员则表示，早上减点出资金的机构还比较多，不过后来有所减少，460亿元的正回购操作对市场预期还是稍微偏空的，不过对资金扰动不大，若资金利率保持平稳，周四央行正回购减量的可能亦不大。

上周央行公开市场周二进行了1,000亿元28天期正回购操作，而周四操作量则骤降为260亿元，市场情绪得以安抚。交易员认为，央行稳定市场的意图仍在，未来资金面或不必太过担心。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5051 2.4772 +2.79

七天 3.6396 3.5785 +6.11

14天 4.0737 3.8823 +19.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.4550 1.1050 +335.00

七天 4.8050 3.5400 +126.50

14天 4.4100 3.6250 +78.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.5200 -1.00

七天 3.6500 3.6000 +5.00

14天 4.1000 3.8500 +25.00

Shibor

其中:隔夜 2.5000 2.5000 +0.00

七天 3.6295 3.5780 +5.15

三个月 5.5000 5.5000 +0.00

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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