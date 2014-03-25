中国债市动态：现券趋弱IRS上行，公开市场抽水加力机构心态谨慎

路透北京3月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券震荡中趋弱；考虑无任何到期资金，机构认为公开市场今日460亿元人民币的抽水力度偏大，且场中对短期流动性谨慎心态犹存，推现券收益率略涨，同期利率互换(IRS)亦上行。

不过交易人士并提到，虽然预期向淡，但当前资金面的实际情况仍偏宽松，这一定程度限制了今日现券收益率的涨幅。

在资金面回归宽松后，周二，中国央行公开市场进行了460亿元人民币28天期正回购操作，较上周四的260亿元操作量增逾七成，中标利率持平于4.00%。

北京一银行交易员表示，早晨大家都在看公开市场，460亿元操作规模一出来大家觉得这个量不算少，因为本周没有到期，是纯回笼资金，加上机构主流心态很谨慎，所以早盘收益率大方向还是向上的。

”IRS早盘涨了，今天公开市场是原因之一，还有就是大家感觉R007下不去了。“上海一银行交易员说。

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周二涨幅有限，其中七天品种最新报3.6404%，小升超6个基点(bp)。市场人士表示，央行正回购操作量虽略超出市场预期，但财政存款投放对流动性提供支撑，资金整体宽松局面不变。

中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。

北京一券商交易员对此表示，如果真的让开立新账户了，那是大好事，现在不少基金等机构只能在交易所交易，如果能放开这样的需求就会涌进银行间。但现在问题是何时开放，这个时间窗还不确定。

剩余期限约2.9424年的进出口银行金融债140310券最新成交对应收益率 为5.2350%，上日尾盘为5.2050%。