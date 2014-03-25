中国债市动态：现券趋弱IRS上行，公开市场抽水加力机构心态谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透北京3月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券震荡中趋弱；考虑无任何到期资金，机构认为公开市场今日460亿元人民币的抽水力度偏大，且场中对短期流动性谨慎心态犹存，推现券收益率略涨，同期利率互换(IRS)亦上行。
不过交易人士并提到，虽然预期向淡，但当前资金面的实际情况仍偏宽松，这一定程度限制了今日现券收益率的涨幅。
在资金面回归宽松后，周二，中国央行公开市场进行了460亿元人民币28天期正回购操作，较上周四的260亿元操作量增逾七成，中标利率持平于4.00%。
北京一银行交易员表示，早晨大家都在看公开市场，460亿元操作规模一出来大家觉得这个量不算少，因为本周没有到期，是纯回笼资金，加上机构主流心态很谨慎，所以早盘收益率大方向还是向上的。
”IRS早盘涨了，今天公开市场是原因之一，还有就是大家感觉R007下不去了。“上海一银行交易员说。
中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周二涨幅有限，其中七天品种最新报3.6404%，小升超6个基点(bp)。市场人士表示，央行正回购操作量虽略超出市场预期，但财政存款投放对流动性提供支撑，资金整体宽松局面不变。
中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。
北京一券商交易员对此表示，如果真的让开立新账户了，那是大好事，现在不少基金等机构只能在交易所交易，如果能放开这样的需求就会涌进银行间。但现在问题是何时开放，这个时间窗还不确定。
剩余期限约2.9424年的进出口银行金融债140310券最新成交对应收益率 为5.2350%，上日尾盘为5.2050%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.492元，较上日结算价跌0.140元，或0.15%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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