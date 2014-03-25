《全球市场》亚洲股市下跌，有关中国或推出刺激措施的寄望仍存

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
虽然普遍认为美国利率上升利空新兴市场，但很多新兴市场表现出韧性，这部分是由于市场预期在周一疲软的制造业数据出炉后，中国政府可能会出台刺激措施。
“数据相当糟糕。看起来基本可以确定，第一季GDP增速可能会逊于政府7.5%的增长目标。所以政府或许会采取一些措施支撑经济，就像过去一年曾数次出手一样，”T.S. China Research总裁Naoki Tashiro表示。
上证综指 也上涨至本月高点附近，而对中国市场敏感的巴西股市也创下五周高点。
分析师表示，若中国采取政策措施支撑经济，出手料将温和，肯定比不上全球金融危机时的巨大规模。全球金融危机中，借贷洪流带来前所未有的债务积压。(完) (编译 田建华/张若琪/许娜/朱晓军；审校 高琦/戴素萍/艾茂林/侯向明)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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