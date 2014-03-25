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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 12:07 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌，有关中国或推出刺激措施的寄望仍存

虽然普遍认为美国利率上升利空新兴市场，但很多新兴市场表现出韧性，这部分是由于市场预期在周一疲软的制造业数据出炉后，中国政府可能会出台刺激措施。

“数据相当糟糕。看起来基本可以确定，第一季GDP增速可能会逊于政府7.5%的增长目标。所以政府或许会采取一些措施支撑经济，就像过去一年曾数次出手一样，”T.S. China Research总裁Naoki Tashiro表示。

上证综指 也上涨至本月高点附近，而对中国市场敏感的巴西股市也创下五周高点。

分析师表示，若中国采取政策措施支撑经济，出手料将温和，肯定比不上全球金融危机时的巨大规模。全球金融危机中，借贷洪流带来前所未有的债务积压。(完) (编译 田建华/张若琪/许娜/朱晓军；审校 高琦/戴素萍/艾茂林/侯向明)
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