台湾债市：RP利率不变，金融债交割未紧缩市场资金

路透台北3月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致没变。尽管今日有金融债交割，不过并未紧缩市场的资金，季底的紧缩效应也未发酵，整体资金仍旧宽裕。

交易人士指出，今日上海商银金融债交割67亿台币，因金额不大，影响甚为微小。对季底情势，目前各券商虽保守应对，但市场上陆续已出现不少资金提供方，如寿险、银行、投信等皆有跨月资金，因此对月底的情势并不悲观。

〞有交割但影响不大，〞一证券商交易员表示。

他们并认为，近期资金比3月初分配不均的情况更为宽裕，并未因季底的因素令RP利率扬升，不排除进入4月RP利率将再往下。

也有交易员认为，央行的存单余额目前已走升到6兆6,845.1亿台币，有缓慢走高的现象，且是一年半以来的高位。未来央行动态值得观察。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，亦同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，也和上日相同。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。