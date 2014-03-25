台湾债市：RP利率不变，金融债交割未紧缩市场资金

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透台北3月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致没变。尽管今日有金融债交割，不过并未紧缩市场的资金，季底的紧缩效应也未发酵，整体资金仍旧宽裕。
交易人士指出，今日上海商银金融债交割67亿台币，因金额不大，影响甚为微小。对季底情势，目前各券商虽保守应对，但市场上陆续已出现不少资金提供方，如寿险、银行、投信等皆有跨月资金，因此对月底的情势并不悲观。
〞有交割但影响不大，〞一证券商交易员表示。
他们并认为，近期资金比3月初分配不均的情况更为宽裕，并未因季底的因素令RP利率扬升，不排除进入4月RP利率将再往下。
也有交易员认为，央行的存单余额目前已走升到6兆6,845.1亿台币，有缓慢走高的现象，且是一年半以来的高位。未来央行动态值得观察。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，亦同上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，也和上日相同。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。
本周余日公司债及金融债交割情况大致为：周四(27日)台工银交割13亿金融债、周五(28日)兆丰银行将交割金融债30亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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