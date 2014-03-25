中国股市：沪综指收升0.1%连三日反弹，上海本地股和地产股领涨

路透北京3月25日 - 中国股市沪综指周二收升0.1%，为连续第三日反弹，盘中上海本地股与地产股较为活跃。分析师指出，近期市场呈现低位震荡后小幅反弹行情，短期或将继续维持盘整走势。

沪综指收盘报2,067.311点，涨1.032点或0.05%。上证A股今日成交额 999亿元人民币，上日为1,101亿元。

“今天应该算是小幅休整，这个也是很正常的，没有大幅反弹的机会，短时间再往下跌的话，可能性也不是很大。”信达证券策略分析师王小军称。

他认为，减轻和放宽对地产行业的宏观调控有助于对冲经济下行的压力，加之地产股的估值比较合理， 因此存在被资金看好的理由。

上证地产类指数 收涨2.62%，万通地产 、大龙地产 涨停报收。