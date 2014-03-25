中国股市：沪综指收升0.1%连三日反弹，上海本地股和地产股领涨

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透北京3月25日 - 中国股市沪综指周二收升0.1%，为连续第三日反弹，盘中上海本地股与地产股较为活跃。分析师指出，近期市场呈现低位震荡后小幅反弹行情，短期或将继续维持盘整走势。
沪综指收盘报2,067.311点，涨1.032点或0.05%。上证A股今日成交额 999亿元人民币，上日为1,101亿元。
“今天应该算是小幅休整，这个也是很正常的，没有大幅反弹的机会，短时间再往下跌的话，可能性也不是很大。”信达证券策略分析师王小军称。
他认为，减轻和放宽对地产行业的宏观调控有助于对冲经济下行的压力，加之地产股的估值比较合理， 因此存在被资金看好的理由。
上证地产类指数 收涨2.62%，万通地产 、大龙地产 涨停报收。
沪深300指数 收报2,174.440点，跌0.10%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报2,152.4点，跌0.06%，成交696,842手。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选